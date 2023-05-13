Годовалый малыш получил химический ожог после игры на детской площадке Петербурга

Годовалый малыш получил сильнейшие химические ожоги после игры на детской площадке на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. Как пишет телеграм-канал "78.ru", там были рассыпаны некие реагенты.

На данный момент территория площадки опечатана Следственным комитетом. Видео © t.me / "78.ru"

Тревогу в социальных сетях забили родители, которые заметили характерные следы на руках малыша после прогулки. В итоге ребёнка пришлось госпитализировать с ожогами третьей степени, в каком состоянии он находится сейчас, неизвестно.

В Сети также появились фото вещества, которое могло стать причиной такого состояния ребёнка, оно похоже внешне на гранулы для прочистки труб. Его можно было обнаружить по всей территории детской площадки, включая горку, качели, перила и резиновое покрытие. После инцидента Следственный комитет оградил все игровые объекты красно-белыми лентами. На данный момент площадка убрана и реагентов на ней нет.