Планируемое Украиной контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада. Такое мнение в разговоре с РИА "Новости" высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведёт к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии", — сказал он.

По его мнению, Запад толкает Киев на бойню. Константинов добавил, что противники РФ хотят создать красивый инфоповод.

"Цель этой бойни простая. Повезёт им — они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все — тоже хорошо, некому будет клянчить помощь", — подчеркнул Константинов.