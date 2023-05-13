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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 06:39
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В Крыму заявили, что Запад толкает Украину на бойню

Константинов заявил о колоссальной трагедии для Киева в случае контрнаступления

Планируемое Украиной контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада. Такое мнение в разговоре с РИА "Новости" высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведёт к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии", — сказал он.

По его мнению, Запад толкает Киев на бойню. Константинов добавил, что противники РФ хотят создать красивый инфоповод.

Раскрыта основная причина будущего провала украинского контрнаступления
Раскрыта основная причина будущего провала украинского контрнаступления

"Цель этой бойни простая. Повезёт им — они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все — тоже хорошо, некому будет клянчить помощь", — подчеркнул Константинов.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники не верят в контрнаступление ВСУ. В частности, они опасаются, что после провала Запад перестанет оказывать Киеву финансовую и военную помощь.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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