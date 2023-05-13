В Крыму заявили, что Запад толкает Украину на бойню
Константинов заявил о колоссальной трагедии для Киева в случае контрнаступления
Планируемое Украиной контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада. Такое мнение в разговоре с РИА "Новости" высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведёт к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии", — сказал он.
По его мнению, Запад толкает Киев на бойню. Константинов добавил, что противники РФ хотят создать красивый инфоповод.
"Цель этой бойни простая. Повезёт им — они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все — тоже хорошо, некому будет клянчить помощь", — подчеркнул Константинов.
Ранее сообщалось, что украинские чиновники не верят в контрнаступление ВСУ. В частности, они опасаются, что после провала Запад перестанет оказывать Киеву финансовую и военную помощь.
t.me / V_Zelenskiy_official