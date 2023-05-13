Индия решила потребовать у Британии бриллиант "Кохинор" и другие вывезенные ценности
Telegraph: Индия потребует вернуть вывезенные Британской империей ценности
Бриллиант "Кохинор". Фото © Wikipedia / aiva
Власти Индии решили запустить кампанию по возвращению драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на источники.
"Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключён к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи", — указывается в публикации.
Среди этих артефактов упоминается легендарный бриллиант "Кохинор". Процесс по возвращению ценностей в Индию может стать самым крупным за всю историю Великобритании. Планируется, что кампания начнётся уже в этом году.
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