В США на примере Мексики пояснили причину украинского конфликта
Экономист из США Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России
Чтобы понять позицию Москвы в конфликте с Киевом, достаточно сравнить Украину с Мексикой. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала The Canadian Foreign Policy Institute.
Он предложил представить, что Мексика создала военный союз с Китаем. Реакция со стороны Штатов и Канады будет явно неодобрительной.
"Очевидно, что США и Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать всё, что захотят", — сказал Сакс.
Эксперт считает источником конфликта убеждённость НАТО в том, что альянс может безнаказанно двигаться к чужим границам. Он отметил, что завершить украинский кризис можно только с помощью переговоров и пересмотра НАТО своей позиции.
Ранее бывший советник американского Госдепа Дэвид Филлипс заявил, что военный блок НАТО в прошлом совершил много ошибок в отношениях с Россией, запустив тем самым механизм, который привёл к конфликту на Украине. По его мнению, в скором времени новый Конгресс США может прекратить поддержку Киева.
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