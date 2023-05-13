В США на примере Мексики пояснили причину украинского конфликта

Чтобы понять позицию Москвы в конфликте с Киевом, достаточно сравнить Украину с Мексикой. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала The Canadian Foreign Policy Institute.

Он предложил представить, что Мексика создала военный союз с Китаем. Реакция со стороны Штатов и Канады будет явно неодобрительной.

"Очевидно, что США и Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать всё, что захотят", — сказал Сакс.

Эксперт считает источником конфликта убеждённость НАТО в том, что альянс может безнаказанно двигаться к чужим границам. Он отметил, что завершить украинский кризис можно только с помощью переговоров и пересмотра НАТО своей позиции.