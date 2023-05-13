Из-за крокодила-узника в столичный клуб нагрянули с проверкой
В Москве прокуратура проверит клуб из-за живущего там крокодила без документов
В Москве проверят клуб из-за содержащегося там крокодила. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В одном из клубов на Кудринской площади в Москве обнаружили крокодила. На животное не оформлены документы, сообщили в столичной прокуратуре.
Крокодил в столичном клубе. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары и окажут необходимый уход", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что крокодила содержали в небольшом террариуме. О нём через чат-бот для помощи диким животным сообщил неравнодушный житель Москвы. Он рассказал, что животное в опасности.
В прокуратуре отметили, что все виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещённых к содержанию. Ведомство проводит проверку исполнения требований закона клубом.
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