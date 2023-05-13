Регион

Уведомления отключены

13 мая, 07:55

Из-за крокодила-узника в столичный клуб нагрянули с проверкой

В Москве прокуратура проверит клуб из-за живущего там крокодила без документов

<p>В Москве проверят клуб из-за содержащегося там крокодила. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

В Москве проверят клуб из-за содержащегося там крокодила. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В одном из клубов на Кудринской площади в Москве обнаружили крокодила. На животное не оформлены документы, сообщили в столичной прокуратуре.

Крокодил в столичном клубе. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары и окажут необходимый уход", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что крокодила содержали в небольшом террариуме. О нём через чат-бот для помощи диким животным сообщил неравнодушный житель Москвы. Он рассказал, что животное в опасности.

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

В прокуратуре отметили, что все виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещённых к содержанию. Ведомство проводит проверку исполнения требований закона клубом.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Уфе спасли маленькую львицу, которую продавали через соцсети. Зоозащитники увидели на "Авито" объявление о продаже хищника за 300 тысяч рублей.

Илья Суриков
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров