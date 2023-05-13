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13 мая, 08:25

В Иркутской области эвакуировали жителей трёх сёл из-за подтопления

<p>Эвакуация жительницы подтопленного села. Фото © ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Эвакуация жительницы подтопленного села. Фото © ГУ МЧС России по Иркутской области

Три села Иркутской области оказались подтоплены из-за поднятия уровня рек, жителей эвакуируют. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что в сёлах Подволошино, Токма и Преображенка остаются подтопленными 134 жилых дома, в которых живёт 270 человек.

"В ближайшие несколько дней будут наблюдаться высокие уровни рек. Это связано с периодом активного снеготаяния: в полях и лесах северных районов сохраняется снежный покров", — указали в МЧС.

Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии

Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии

С подтопленных территорий населённых пунктов спасатели эвакуировали 60 человек, в том числе 12 детей. Население села Токма полностью вывезли в пункт временного размещения, частично эвакуированы жители Преображенки и Ерёмы.

Ранее Лайф писал о том, что в Каховском водохранилище начал быстро снижаться уровень воды. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев указал, что ситуация не представляет опасности.

Илья Суриков
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