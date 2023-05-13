В Иркутской области эвакуировали жителей трёх сёл из-за подтопления
Эвакуация жительницы подтопленного села. Фото © ГУ МЧС России по Иркутской области
Три села Иркутской области оказались подтоплены из-за поднятия уровня рек, жителей эвакуируют. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве уточнили, что в сёлах Подволошино, Токма и Преображенка остаются подтопленными 134 жилых дома, в которых живёт 270 человек.
"В ближайшие несколько дней будут наблюдаться высокие уровни рек. Это связано с периодом активного снеготаяния: в полях и лесах северных районов сохраняется снежный покров", — указали в МЧС.
С подтопленных территорий населённых пунктов спасатели эвакуировали 60 человек, в том числе 12 детей. Население села Токма полностью вывезли в пункт временного размещения, частично эвакуированы жители Преображенки и Ерёмы.
Ранее Лайф писал о том, что в Каховском водохранилище начал быстро снижаться уровень воды. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев указал, что ситуация не представляет опасности.