Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии

В Асбесте Свердловской области из-за сильных природных пожаров образовался плотный смог, из-за чего жителям города стало трудно дышать. Осложняет ситуацию то, что в городе заканчивается питьевая вода из-за аварии на насосной станции.

Смог в Асбесте. Видео © t.me / Новости Екатеринбурга

Как передаёт телеграм-канал E1.ru, горожане жалуются на окутавший регион из-за массового возгорания запах гари, а в местных магазинах заканчивается питьевая вода, в том числе в пятилитровых бутылках. Сложно найти даже негазированную в полуторалитровых бутылках. Дело в том, что из-за аварии на насосной станции город лишился 80% источников водоснабжения. По данным местных СМИ, её повредило пламя.