Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии
В Асбесте, где пожар повредил насосную станцию, заканчивается питьевая вода
Смог в Асбесте. t.me © Telegram / Новости Екатеринбурга
В Асбесте Свердловской области из-за сильных природных пожаров образовался плотный смог, из-за чего жителям города стало трудно дышать. Осложняет ситуацию то, что в городе заканчивается питьевая вода из-за аварии на насосной станции.
Смог в Асбесте. Видео © t.me / Новости Екатеринбурга
Как передаёт телеграм-канал E1.ru, горожане жалуются на окутавший регион из-за массового возгорания запах гари, а в местных магазинах заканчивается питьевая вода, в том числе в пятилитровых бутылках. Сложно найти даже негазированную в полуторалитровых бутылках. Дело в том, что из-за аварии на насосной станции город лишился 80% источников водоснабжения. По данным местных СМИ, её повредило пламя.
"Поступила информация об аварийном отключении высоковольтной линии 35кВ, питающей насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождение. В результате этого город лишился 80% источников водоснабжения. В связи с этим возможность подать водоснабжение в город в 8:00 на настоящий момент отсутствует", — сообщили в пресс-службе водоканала города.
Ранее в Свердловской области загорелись склады с порохом. Жителей посёлка Первомайский эвакуируют. Там живёт около 400 человек. Информацию о пожаре подтвердили в региональном ГУ МЧС РФ. Власти Режевского района Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации.