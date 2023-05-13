В небе над Польшей заметили "прилетевший из Белоруссии" НЛО

Польша зафиксировала в своём воздушном пространстве появление воздушного объекта, который мог прилететь со стороны Белоруссии. Предварительно, речь идёт о разведывательном аэростате. Об этом в соцсетях сообщило Министерство национальной обороны Польши.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии. По информации центра воздушных операций, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян в районе Рыпина", — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что командующий оперативным штабом принял решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны для поиска объекта.