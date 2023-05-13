В небе над Польшей заметили "прилетевший из Белоруссии" НЛО
Власти Польши заявили о воздушном объекте, прилетевшем со стороны Белоруссии
Польша зафиксировала в своём воздушном пространстве появление воздушного объекта, который мог прилететь со стороны Белоруссии. Предварительно, речь идёт о разведывательном аэростате. Об этом в соцсетях сообщило Министерство национальной обороны Польши.
"Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии. По информации центра воздушных операций, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян в районе Рыпина", — уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что командующий оперативным штабом принял решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны для поиска объекта.
Ранее Лайф писал, что страны Запада передали Украине 28 самолётов, 14 из которых выделила Польша. Об этом сообщило постпредство Варшавы при ЕС. Кроме того, поляки похвастались, что большую часть танков — 325 из 575 — выделили Киеву именно они.
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