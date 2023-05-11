Польша приписала себе лидерство по оказанию военной помощи Украине

Страны Запада передали украинской армии 28 самолётов, 14 из которых выделила Польша. Об этом сообщило в четверг постпредство Варшавы при ЕС. Кроме того, поляки похвастались, что большую часть танков — 325 из 575 — выделили Киеву именно они.