Польша приписала себе лидерство по оказанию военной помощи Украине
Постпредство Польши при ЕС: Запад передал Украине 575 танков и 28 самолётов
Страны Запада передали украинской армии 28 самолётов, 14 из которых выделила Польша. Об этом сообщило в четверг постпредство Варшавы при ЕС. Кроме того, поляки похвастались, что большую часть танков — 325 из 575 — выделили Киеву именно они.
"Из 575 танков, переданных Украине к настоящему моменту, Польша выделила 325, на втором месте Франция с 85 танками, на третьем Германия — 80 и на четвёртом США — 76. В дополнение Киеву было передано 28 самолётов к настоящему моменту, из них Польша передала 14 МиГ-29", — сообщило постпредство.
Ранее в ДНР рассказали, что большая часть техники ВСУ уничтожается ещё до поступления на фронт. Возможно, такая же участь постигнет и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые Великобритания решила поставить Украине. Дальность стрельбы Storm Shadow составляет более 250 километров, что, как пишут британские СМИ, может позволить Киеву нанести удар вглубь территории новых регионов России.
Getty Images / Armin Weigel