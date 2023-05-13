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13 мая, 09:30

Дорогущий Lamborghini в Сочи о дерево разбила девушка

За рулём влетевшего в дерево в Сочи Lamborghini Aventador была 28-летняя девушка

За рулём жёлтого Lamborghini Aventador, который накануне врезался в дерево в центре Сочи, была 28-летняя девушка. Об этом заявили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Жёлтый Lamborghini Aventador влетел в дерево в центре Сочи на Курортном проспекте. Видео © Telegram / 23 МВД

"Предварительно установлено, что 28-летняя девушка, управляя Lamborghini, двигалась на высокой скорости по Курортному проспекту города Сочи, не справилась с управлением и врезалась в дерево", — отметили правоохранители, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее Лайф уже публиковал видео с места ДТП. На кадрах видно, что капот автомобиля сильно деформирован. Стоит отметить, что цена на Lamborghini Aventador начинается примерно от 20 миллионов рублей.

Обложка ©

Telegram / 23 МВД

Никита Осипов
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