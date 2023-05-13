Дорогущий Lamborghini в Сочи о дерево разбила девушка
За рулём влетевшего в дерево в Сочи Lamborghini Aventador была 28-летняя девушка
За рулём жёлтого Lamborghini Aventador, который накануне врезался в дерево в центре Сочи, была 28-летняя девушка. Об этом заявили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Жёлтый Lamborghini Aventador влетел в дерево в центре Сочи на Курортном проспекте. Видео © Telegram / 23 МВД
"Предварительно установлено, что 28-летняя девушка, управляя Lamborghini, двигалась на высокой скорости по Курортному проспекту города Сочи, не справилась с управлением и врезалась в дерево", — отметили правоохранители, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Лайф уже публиковал видео с места ДТП. На кадрах видно, что капот автомобиля сильно деформирован. Стоит отметить, что цена на Lamborghini Aventador начинается примерно от 20 миллионов рублей.
Telegram / 23 МВД