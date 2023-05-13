"Кое-что мерзкое": Жена изменила бойцу UFC с его лучшим другом в день свадьбы

Американский боец UFC Тим Эллиотт заявил, что его жена изменила ему с лучшим другом в день свадьбы. Историю из своей личной жизни спортсмен рассказал в соцсетях.

На свадьбе избранница Эллиотта клялась его дочери в верности Фото © t.me / arsenversen

"Хотите увидеть кое-что мерзкое? Это моя жена читает клятву любви и верноcти моей дочери на нашей cвадьбе. Парень, держащий микрофон, — мой лучший друг, боец Кевин Крум. Моя жена изменила мне c этим парнем в ту же ночь. И у них были отношения на протяжении вcего нашего брака", — написал боец, прикрепив фото.

36-летний Эллиотт провёл в смешанных единоборствах 35 боёв, в которых одержал 22 победы. Его бывшая жена, боец Джина Мазани, провела 14 поединков, в её активе семь побед.