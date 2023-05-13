Регион

Уведомления отключены

13 мая, 09:34

"Кое-что мерзкое": Жена изменила бойцу UFC с его лучшим другом в день свадьбы

Боец UFC Эллиотт заявил, что жена изменила ему с лучшим другом в день свадьбы

<p>Тим Эллиотт с женой. Фото © Gety Images / Mike Roach / Zuffa LLC</p>

Тим Эллиотт с женой. Фото © Gety Images / Mike Roach / Zuffa LLC

Американский боец UFC Тим Эллиотт заявил, что его жена изменила ему с лучшим другом в день свадьбы. Историю из своей личной жизни спортсмен рассказал в соцсетях.

На свадьбе избранница Эллиотта клялась его дочери в верности Фото © t.me / arsenversen

На свадьбе избранница Эллиотта клялась его дочери в верности Фото © t.me / arsenversen

"Хотите увидеть кое-что мерзкое? Это моя жена читает клятву любви и верноcти моей дочери на нашей cвадьбе. Парень, держащий микрофон, — мой лучший друг, боец Кевин Крум. Моя жена изменила мне c этим парнем в ту же ночь. И у них были отношения на протяжении вcего нашего брака", — написал боец, прикрепив фото.

"Забудь моё имя навсегда": Бузова унизила Тарасова после обвинений во лжи и пиаре на разводе

"Забудь моё имя навсегда": Бузова унизила Тарасова после обвинений во лжи и пиаре на разводе

36-летний Эллиотт провёл в смешанных единоборствах 35 боёв, в которых одержал 22 победы. Его бывшая жена, боец Джина Мазани, провела 14 поединков, в её активе семь побед.

Ранее Лайф писал, что известная блогер Хизер Армстронг покончила с собой в возрасте 47 лет после алкогольного рецидива. У блогерши осталось двое детей от бывшего мужа.

Иван Косицын
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров