Врач дала совет, как сделать алкогольные коктейли чуть менее вредными

Сегодня, 13 мая, отмечается Всемирный день коктейля. Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала Лайфу, какие напитки безопаснее. Говоря об алкогольных, эксперт посоветовала обратить внимание на коктейли со льдом.

"В случае употребления алкогольных коктейлей необходимо отдавать предпочтение напиткам со льдом, ведь таяние льда способствует разбавлению напитка, уменьшает его раздражающее действие на слизистые оболочки, а также способствует более медленному эффекту опьянения. Кроме того, употребление напитков со льдом позволяет частично компенсировать потерю жидкости за счёт мочегонного эффекта алкоголя", — отметила Тимощенко.

Она призвала избегать алкогольные коктейли, подаваемые с поджиганием верхнего слоя, ведь пары и сам напиток могут вызвать ожог ротовой полости и других отделов желудочно-кишечного тракта.

"Употребление алкоголя даже в минимальных дозах не рекомендовано, однако употребление напитков в виде коктейлей ещё более опасно, так как сочетание разных вариантов алкоголя, а также добавок может провоцировать неблагоприятные последствия для организма в целом", — напомнила специалист.

Тимощенко также рекомендовала не смешивать крепкий алкоголь со сладкими сиропами — это может способствовать скачкам инсулина в крови. Также не стоит сочетать, например, ликёры, имеющие в составе сахар, с молоком. Такой коктейль увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, подчеркнула Тимощенко.