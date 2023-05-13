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13 мая, 10:13

Эрдоган рассказал, как рассчитывает победить на выборах

Эрдоган уверен в победе в первом туре президентских выборов

Нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что он выиграет президентские выборы уже в первом туре.

"Мы сделаем всё, что потребуется, и завершим это в первом раунде. Давайте добьёмся этого завтра на избирательных участках", — подчеркнул Эрдоган в разговоре с журналистами.

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Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре никто не наберёт более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур. Согласно последним опросам, лидирует Кылычдароглу.

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Telegram / RTErdogan

Наталья Исакова
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