Эрдоган рассказал, как рассчитывает победить на выборах

Нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что он выиграет президентские выборы уже в первом туре.

"Мы сделаем всё, что потребуется, и завершим это в первом раунде. Давайте добьёмся этого завтра на избирательных участках", — подчеркнул Эрдоган в разговоре с журналистами.