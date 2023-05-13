Путин поздравил дзюдоиста Адамяна с триумфом на чемпионате мира в Дохе

Президент России Владимир Путин поздравил Армана Адамяна с победой на чемпионате мира по дзюдо 2023 года в Дохе (Катар). Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"От души поздравляю Вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо", — говорится в тексте письма.

Российский лидер также пожелал 26-летнему спортсмену новых достижений и всего наилучшего.