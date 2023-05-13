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13 мая, 11:25

В Москве мальчика сбили на пешеходном переходе, где "постоянно что-то происходит"

На востоке Москвы мужчина сбил четырёхлетнего ребёнка на пешеходном переходе

<p>На востоке Москвы мужчина сбил четырёхлетнего ребёнка на пешеходном переходе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1997" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

На востоке Москвы мужчина сбил четырёхлетнего ребёнка на пешеходном переходе. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На пешеходном переходе на востоке Москвы сбили четырёхлетнего мальчика. Как уточняет столичная прокуратура, всё произошло на улице Руднёвка с участием "шкоды", за рулём которой находился 33-летний мужчина. В ведомстве подчеркнули, что переход был нерегулируемым. Ребёнка госпитализировали. Очевидица Ольга рассказала, что после ДТП мальчик был в сознании.

"Когда я подошла, ребёнок лежал на земле. Я увидела скопление людей и мальчика на земле. Побежала за скорой, которая стояла у нас во дворе, так как вызванная скорая ещё не подъехала. Мальчик, по-моему, был в сознании, повреждение головы точно было. Водитель стоял у своей машины (предполагаю, что это был он) в расстроенных чувствах", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Женщина добавила, что ребёнок во время случившегося был с бабушкой, которая шла с коляской, в которой находилась девочка. Мальчик же двигался рядом на беговеле.

"На этом пешеходном переходе постоянно что-то происходит. Реакции нет. Переход нерегулируемый. Писали на порталы о необходимости "лежачего полицейского", — поделилась Ольга.

Другой очевидец Николай заявил, что у мальчика травма головы и кровопотеря. По его словам, "водитель был в шоке, держался за голову, ходил кругами".

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Никита Осипов
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