"Переломный момент": Рунолог рассказал, с какими проблемами Эрдоган столкнётся на выборах президента

Лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поможет одержать победу в президентских выборах помощь извне и использование альтернативных методов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал рунолог Игорь Вечерский.

"На выборах в Турции для Эрдогана сложится сложная ситуация, для него это переломный момент, который имеет негативный потенциал, преодолеть который будет весьма сложно. Вероятно, накопилось много проблем в его политической деятельности, которые создают ситуацию, при которой только использование альтернативных методов и привлечение помощи извне может ему помочь", — сказал Вечерский.

При этом сложная ситуация складывается и у конкурента Эрдогана — кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, поэтому возможны конфликт и несогласие с результатами выборов. По словам рунолога, в политической сфере Турции грядут перемены и борьба за лидерство. Многое будет зависеть от внутреннего управлния и формирования нужного образа.