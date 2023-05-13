"Переломный момент": Рунолог рассказал, с какими проблемами Эрдоган столкнётся на выборах президента
Рунолог Вечерский: Эрдогану поможет победить на выборах президента помощь извне
Лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поможет одержать победу в президентских выборах помощь извне и использование альтернативных методов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал рунолог Игорь Вечерский.
"На выборах в Турции для Эрдогана сложится сложная ситуация, для него это переломный момент, который имеет негативный потенциал, преодолеть который будет весьма сложно. Вероятно, накопилось много проблем в его политической деятельности, которые создают ситуацию, при которой только использование альтернативных методов и привлечение помощи извне может ему помочь", — сказал Вечерский.
При этом сложная ситуация складывается и у конкурента Эрдогана — кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, поэтому возможны конфликт и несогласие с результатами выборов. По словам рунолога, в политической сфере Турции грядут перемены и борьба за лидерство. Многое будет зависеть от внутреннего управлния и формирования нужного образа.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре никто не наберёт более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур. Согласно последним опросам, лидирует Кылычдароглу.
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