Вин Дизель намекнул, что "Форсаж" может продолжиться после 11-й части
Кадр из фильма "Форсаж 9" (2021). Обложка © "Кинотеатр"
Американский актёр Вин Дизель намекнул, что "Форсаж" может получить 12-ю часть, которая и станет заключительной. Напомним, изначально планировалось, что финал франшизы разделят на два фильма — 10-й и 11-й. Но, по всей видимости, развязка этого грандиозного проекта превратится в трилогию.
"Когда мы приступили к созданию "Форсажа 10", студия Universal спросила нас: "Нельзя ли разбить его на две части?" И когда мы закончили, боссы задали ещё один вопрос: "А может, вы разобьёте финал на трилогию?" — рассказал Дизель изданию Variety.
К заявлению коллеги по фильму присоединилась и актриса Мишель Родригес, которая заявила, что "любая история делится на три акта". При этом представители Universal Pictures намёки знаменитостей пока не подтверждали.
Напомним, "Форсаж 10" выйдет в мировой прокат 19 мая, а в российский — 25 мая. В новой части гоночной саги Доминик Торетто (Вин Дизель) и его семья противостоят могущественному врагу Данте (Джейсон Момоа). Ранее Лайф писал, что кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер боевика "Форсаж-10" с "вернувшимся" Полом Уокером.