Вин Дизель намекнул, что "Форсаж" может продолжиться после 11-й части

Американский актёр Вин Дизель намекнул, что "Форсаж" может получить 12-ю часть, которая и станет заключительной. Напомним, изначально планировалось, что финал франшизы разделят на два фильма — 10-й и 11-й. Но, по всей видимости, развязка этого грандиозного проекта превратится в трилогию.

"Когда мы приступили к созданию "Форсажа 10", студия Universal спросила нас: "Нельзя ли разбить его на две части?" И когда мы закончили, боссы задали ещё один вопрос: "А может, вы разобьёте финал на трилогию?" — рассказал Дизель изданию Variety.

К заявлению коллеги по фильму присоединилась и актриса Мишель Родригес, которая заявила, что "любая история делится на три акта". При этом представители Universal Pictures намёки знаменитостей пока не подтверждали.