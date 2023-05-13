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13 мая, 12:39

Вин Дизель намекнул, что "Форсаж" может продолжиться после 11-й части

<p>Кадр из фильма "Форсаж 9" (2021). Обложка ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/19585/foto/312509/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/132602/foto/1023286/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр"</a></p>

Кадр из фильма "Форсаж 9" (2021). Обложка © "Кинотеатр"

Американский актёр Вин Дизель намекнул, что "Форсаж" может получить 12-ю часть, которая и станет заключительной. Напомним, изначально планировалось, что финал франшизы разделят на два фильма — 10-й и 11-й. Но, по всей видимости, развязка этого грандиозного проекта превратится в трилогию.

"Когда мы приступили к созданию "Форсажа 10", студия Universal спросила нас: "Нельзя ли разбить его на две части?" И когда мы закончили, боссы задали ещё один вопрос: "А может, вы разобьёте финал на трилогию?" — рассказал Дизель изданию Variety.

К заявлению коллеги по фильму присоединилась и актриса Мишель Родригес, которая заявила, что "любая история делится на три акта". При этом представители Universal Pictures намёки знаменитостей пока не подтверждали.

Вин Дизель вернётся к роли Риддика в новом фильме франшизы

Вин Дизель вернётся к роли Риддика в новом фильме франшизы

Напомним, "Форсаж 10" выйдет в мировой прокат 19 мая, а в российский — 25 мая. В новой части гоночной саги Доминик Торетто (Вин Дизель) и его семья противостоят могущественному врагу Данте (Джейсон Момоа). Ранее Лайф писал, что кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер боевика "Форсаж-10" с "вернувшимся" Полом Уокером.

Наталья Исакова
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