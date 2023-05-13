Колумбийские военные заявили о захвате самого большого судна наркоторговцев

Колумбийские военно-морские силы заявили о захвате самого крупного в истории государства судна наркоторговцев. По данным французской газеты Le Figaro, речь идёт о полупогружной лодке, длина которой 30 метров, а ширина — три метра. На ней было около трёх тонн кокаина.

Колумбийские военные захватили самое крупное в истории страны судно для перевозки кокаина. Видео © Twitter / Armada de Colombia

Судно задержали, когда оно направлялось в сторону Центральной Америки. Как уточняет издание, лодка двигалась по одному из самых оживлённых маршрутов незаконной перевозки, конечным пунктом были США. Примечательно, что это самое большое полупогружное судно, которое нашли с начала изъятия данного вида плавательных средств в Колумбии в 1993 году.