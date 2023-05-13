В СПЧ выступили против идеи создания чёрного списка артистов
Глава СПЧ Фадеев выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО
Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев не поддержал идею создания реестра артистов, высказывающихся против российской спецоперации на Украине. Ранее с подобной инициативой выступил музыкант Аким Апачев.
"Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин, и он, и любой человек может высказывать своё мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан", — сказал Фадеев в беседе с РИА "Новости".
Глава СПЧ также добавил, что заниматься реестрами должны уполномоченные органы. В частности, Фадеев выделил Минюст РФ, который определяет, кто является иноагентом. Он добавил, что ведомство вполне квалифицированно справляется с этой работой.
Ранее Аким Апачев предложил создать в стране реестр артистов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. По его словам, так люди будут понимать, за прослушивание чьего творчества не нужно платить деньги, ведь эти средства отправляются на помощь ВСУ.
ТАСС / Сергей Савостьянов