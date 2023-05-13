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13 мая, 13:21

В Москве начался рейд по электросамокатчикам

В Москве сегодня сотрудники ГИБДД начали рейд по проверке любителей самокатов, в том числе электрических. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, эта работа продолжится и завтра.

"В случае выявления грубых нарушений правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности их привлекают к административной ответственности", — сказано в сообщении.

В инспекции указали, что особое внимание уделяется местам массового скопления граждан. Среди них ВДНХ, парк "Сокольники" и Воробьёвы горы.

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Ранее Лайф писал о том, что член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ими ПДД.

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Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Илья Суриков
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