В Москве начался рейд по электросамокатчикам

В Москве сегодня сотрудники ГИБДД начали рейд по проверке любителей самокатов, в том числе электрических. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, эта работа продолжится и завтра.

"В случае выявления грубых нарушений правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности их привлекают к административной ответственности", — сказано в сообщении.

В инспекции указали, что особое внимание уделяется местам массового скопления граждан. Среди них ВДНХ, парк "Сокольники" и Воробьёвы горы.