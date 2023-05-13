В Москве начался рейд по электросамокатчикам
В Москве сегодня сотрудники ГИБДД начали рейд по проверке любителей самокатов, в том числе электрических. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, эта работа продолжится и завтра.
"В случае выявления грубых нарушений правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности их привлекают к административной ответственности", — сказано в сообщении.
В инспекции указали, что особое внимание уделяется местам массового скопления граждан. Среди них ВДНХ, парк "Сокольники" и Воробьёвы горы.
Ранее Лайф писал о том, что член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин предложил ужесточить наказание для водителей электросамокатов в случае нарушения ими ПДД.
Telegram / Госавтоинспекция Москвы