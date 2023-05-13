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13 мая, 13:17

Боррель рассказал, на сколько выросли военные расходы ЕС

Боррель заявил, что ЕС увеличил военные расходы с 2014 года на 30%

Военные расходы ЕС выросли за последние девять лет почти на треть. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Открывая форум ЕС — АТР, формально посвящённый зелёному инклюзивному развитию, Боррель утвердил, что ЕС увеличил свои военные расходы с 2014 года на 30%. Стоит отметить, что на мероприятие позвали главу МИД Украины Дмитрий Кулебу. Он намерен запросить поддержки стран азиатского региона.

Боррель приветствовал передачу Украине оружия дальнего действия

Боррель приветствовал передачу Украине оружия дальнего действия

Ранее Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за Украины. По его словам, нормальное развитие контактов Брюсселя и Пекина зависит от того, убедит ли КНР Россию уйти с территории Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
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