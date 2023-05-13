Боррель рассказал, на сколько выросли военные расходы ЕС

Военные расходы ЕС выросли за последние девять лет почти на треть. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Открывая форум ЕС — АТР, формально посвящённый зелёному инклюзивному развитию, Боррель утвердил, что ЕС увеличил свои военные расходы с 2014 года на 30%. Стоит отметить, что на мероприятие позвали главу МИД Украины Дмитрий Кулебу. Он намерен запросить поддержки стран азиатского региона.