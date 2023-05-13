Боррель приветствовал передачу Украине оружия дальнего действия
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки на Украину оружия дальнего радиуса действия. В беседе с журналистами он подчеркнул, что это ответ на возможности России.
"Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть из-за отправки Украине британских крылатых ракет. А накануне США воздержались от поставок Киеву крылатых ракет по примеру Британии.
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