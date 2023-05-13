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13 мая, 09:58

Боррель приветствовал передачу Украине оружия дальнего действия

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки на Украину оружия дальнего радиуса действия. В беседе с журналистами он подчеркнул, что это ответ на возможности России.

"Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние", — подчеркнул он.

ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть из-за отправки Украине британских крылатых ракет. А накануне США воздержались от поставок Киеву крылатых ракет по примеру Британии.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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