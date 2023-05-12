США воздержались от поставок Киеву крылатых ракет по примеру Британии
Белый дом: США пока не планируют отправлять Украине ракеты большей дальности
Несмотря на поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине, США пока не планируют передавать ВСУ подобные снаряды большей дальности. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть из-за отправки Украине британских крылатых ракет.
Wikipedia / Killersurprise64