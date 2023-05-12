США воздержались от поставок Киеву крылатых ракет по примеру Британии

Несмотря на поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине, США пока не планируют передавать ВСУ подобные снаряды большей дальности. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились", — отметил он.