Житель Калининграда придумал необычную альтернативу "Тиндеру"

Маркетолог из Калининграда решил найти вторую половинку с помощью необычного эксперимента. Для этого Сергей расклеил по городу сто наклеек со своим номером телефона и надписью "Ищу невесту". Однако ожидаемого результата экспериментатору добиться не удалось, но он не стал отчаиваться и уже придумал новую стратегию по поиску той самой единственной и неповторимой.

Сергей рассказывает о своём эксперименте по поиску невесты. Видео © Telegram / Amber Mash

"Скоро будет ещё эксперимент, но уже другая концепция. Моего номера уже не будет, будет, скорее всего, QR-код, потому что звонят в большинстве случаев не те люди, то есть просто ради интереса либо по приколу, что не очень хорошо", — рассказал Сергей Amber Mash.

Среди звонивших одинокому калининградцу были как пожилые люди, так и несовершеннолетние, а также мужчины. В связи с этим он и решил быстрее переходить на QR-код, чтобы потенциальные невесты могли связываться с ним в мессенджере. Сергей убеждён, что так ему будет проще отсеять неподходящие кандидатуры и найти настоящую любовь.