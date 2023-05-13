В Москве поставлен температурный рекорд года

Температура воздуха в Москве в субботу, 13 мая, достигла максимальных значений с начала года и составила 22,3 градуса тепла. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Уточняется, что такие температурные значения были зафиксированы на главной метеостанции столицы ВДНХ в 15:00. Точные температурные показатели этого дня будут известны уже после 21:00.