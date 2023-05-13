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13 мая, 14:03

В Москве поставлен температурный рекорд года

В Москве 13 мая температура достигла максимальных значений с начала года

Температура воздуха в Москве в субботу, 13 мая, достигла максимальных значений с начала года и составила 22,3 градуса тепла. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Уточняется, что такие температурные значения были зафиксированы на главной метеостанции столицы ВДНХ в 15:00. Точные температурные показатели этого дня будут известны уже после 21:00.

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Ранее Лайф сообщал о том, что руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов опроверг информацию о том, что предстоящее лето станет аномально жарким на всей территории России.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Суриков
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