Участники Евровидения от России рассказали, скучают ли они по конкурсу

Российские артисты, которые в своё время представляли нашу страну на Евровидении, рассказали, скучают ли они по международному песенному конкурсу. Как оказалось, большинство опрошенных исполнителей придерживаются единой позиции.

Так, к примеру, участница Евровидения-2005 Наталья Подольская в интервью газете "Коммерсант" отметила, что конкурс стал для неё пустым местом после того, как организаторы перестали допускать россиян. Как подчеркнула исполнительница, музыка должна быть вне политики.

Пётр Налич, принимавший участие в конкурсе в 2010 году, признался, что ему всё равно, что сейчас происходит на Евровидении. По его словам, там уже давно нет "чего-то стоящего и интересного с музыкальной точки зрения". Участница Евровидения-2017–2018 Юлия Самойлова также отметила, что не следит за конкурсом после того, как запретили выступления россиян. При этом певица призналась, что участие в проекте стало для неё большим событием в жизни. А вот экс-солист группы "Премьер-министр" Марат Чанышев вспоминает своё участие в Евровидении-2002 с большим удовольствием и говорит, что очень скучает.

"Вернуться на Евровидение было бы неплохо, когда изменятся условия в Европе. Европейцы в большинстве к россиянам относятся неплохо. Помню, что таллинские официанты просили с ними разговаривать по-русски, чтобы их шеф видел, как они хорошо им владеют", — сказал журналистам Чанышев.