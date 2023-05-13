Принтеры в разных странах "сошли с ума" после обновления

После обновления прошивки некоторые принтеры HP OfficeJet Pro 9020e перестали работать. На проблему пожаловались пользователи устройств на форуме HP. Об этом сообщает издание Neowin.

Уточняется, что данные аппараты совмещают в себе функции принтера, сканера, факса и копировального аппарата. После обновления они отображают синий экран и код ошибки, который говорит о проблеме с программным обеспечением.

Недовольные комментарии о случившемся оставили более сотни человек из разных стран. Часть из них утверждает, что проблема появилась после обновления прошивки с помощью Smart Update Manager. В техподдержке подтвердили, что ошибка в ПО действительно есть, сейчас проблему стараются решить.