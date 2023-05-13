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13 мая, 14:16

В порту Мурманска загорелось судно

В Мурманске в районе рыбного порта загорелось судно "Спарта". Его экипаж был эвакуирован, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС.

"В 13.50 в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что по адресу Мурманск, улица Подгорная, 90, в районе рыбного порта на судне "Спарта" произошло возгорание", — приводит агентство сообщение ведомства.

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С судна оперативно эвакуировали 17 человек, после чего уже к 14:58 возгорание на "Спарте" было ликвидировано. Огонь успел охватить десять квадратных метров площади судна.

Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли при пожаре, несколько человек смогли спастись. Тела погибших обнаружили после ликвидации возгорания.

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ГУ МЧС по Мурманской области

Андрей Григорьев
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