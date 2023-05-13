Севастопольцев предупредили о звуках стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о возможных звуках стрельбы из-за тренировки военнослужащих Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

"Если услышите звуки стрельбы в городе — это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17:00", — написал глава региона в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что мероприятия будут длиться два часа.