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13 мая, 14:49

Севастопольцев предупредили о звуках стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о звуках стрельбы из-за тренировки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о возможных звуках стрельбы из-за тренировки военнослужащих Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

"Если услышите звуки стрельбы в городе — это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17:00", — написал глава региона в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что мероприятия будут длиться два часа.

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Напомним, 10 мая Развожаев сообщал о тренировке Черноморского флота. Тогда он также заявил, что громкие звуки в городе связаны с этими мероприятиями.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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