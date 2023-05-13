Севастопольцев предупредили о звуках стрельбы в городе
Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о звуках стрельбы из-за тренировки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о возможных звуках стрельбы из-за тренировки военнослужащих Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.
"Если услышите звуки стрельбы в городе — это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17:00", — написал глава региона в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что мероприятия будут длиться два часа.
Напомним, 10 мая Развожаев сообщал о тренировке Черноморского флота. Тогда он также заявил, что громкие звуки в городе связаны с этими мероприятиями.
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