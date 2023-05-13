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13 мая, 14:58

Предвестник счастья: Редкий дикобраз-альбинос появился на свет в Крыму

Редкий дикобраз-альбинос появился на свет в Бахчисарайском зоопарке

<p>В Крыму появился на свет дикобраз с белыми иголками. Обложка © Кадр из видео VK / <a href="https://vk.com/krymaparki?w=wall-210085229_729" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Архипелаг развлечений Крыма</a></p>

В Крыму появился на свет дикобраз с белыми иголками. Обложка © Кадр из видео VK / Архипелаг развлечений Крыма

В Бахчисарайском парке миниатюр родился дикобраз с белоснежными иголками. Как отмечает директор зоосада Виктор Жиленко, это очень редкое явление, ведь по статистике один альбинос рождается на 10 тысяч дикобразов. Крымчанин убеждён, что появление блондинчика предвещает счастье и удачу.

В Крыму появился на свет дикобраз с белыми иголками. Видео © VK / Архипелаг развлечений Крыма

"Я верю в светлое будущее! В этом году в нашем парке родились две белоснежные альпаки, а теперь ещё и дикобраз-альбинос. Вот такая вот весёлая и светлая компания!" — приводит "КП – Крым" слова Жиленко.

А недавно в парке родились детёныши антилопы канна и разных видов обезьян.

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Наталья Исакова
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