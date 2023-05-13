Предвестник счастья: Редкий дикобраз-альбинос появился на свет в Крыму

В Бахчисарайском парке миниатюр родился дикобраз с белоснежными иголками. Как отмечает директор зоосада Виктор Жиленко, это очень редкое явление, ведь по статистике один альбинос рождается на 10 тысяч дикобразов. Крымчанин убеждён, что появление блондинчика предвещает счастье и удачу.

В Крыму появился на свет дикобраз с белыми иголками. Видео © VK / Архипелаг развлечений Крыма

"Я верю в светлое будущее! В этом году в нашем парке родились две белоснежные альпаки, а теперь ещё и дикобраз-альбинос. Вот такая вот весёлая и светлая компания!" — приводит "КП – Крым" слова Жиленко.

А недавно в парке родились детёныши антилопы канна и разных видов обезьян.