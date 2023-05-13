Минюст предложил расширить критерии для присвоения статуса иноагента

Глава российского Минюста Константин Чуйченко, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, предложил присваивать статус иностранного агента за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей.

"Этот статус сейчас должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей", — сказал Чуйченко.

Вместе с тем он поднял вопрос о необходимости дополнительных ограничений для иноагентов. Так, по словам главы Минюста, их нужно лишить не только госфинансирования, но и самой возможности зарабатывать деньги на территории России.