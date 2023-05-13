Эрдоган спел на финальном предвыборном митинге

На финальном предвыборном митинге в Стамбуле выступил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он произнёс предвыборную речь, а также показал ролики о достижениях турецкой промышленности и спел гимн страны.

Выступление Эрдогана на предвыборном митинге. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Выступление действующего турецкого лидера в общей сложности длилось более 20 минут, пишет РИА "Новости". Несмотря на его получасовое опоздание, собравшиеся на митинг встретили его бурными овациями.

Мероприятие проходило на площади Кызылай, которая оказалась полностью заполнена людьми. Многие размахивали флагами страны и выкрикивали слова поддержки. Во время речи Эрдогана люди зажгли фаеры, но полиция их не остановила. В конце мероприятия президент спел вместе со своими сторонниками гимн Турции.

За безопасностью следили бойцы спецназа, допуск на митинг был строгим. Людей осматривали как на прилегающей территории, так и при входе на площадь.