Эрдоган спел на финальном предвыборном митинге
На финальном предвыборном митинге в Стамбуле выступил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он произнёс предвыборную речь, а также показал ролики о достижениях турецкой промышленности и спел гимн страны.
Выступление Эрдогана на предвыборном митинге. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Выступление действующего турецкого лидера в общей сложности длилось более 20 минут, пишет РИА "Новости". Несмотря на его получасовое опоздание, собравшиеся на митинг встретили его бурными овациями.
Мероприятие проходило на площади Кызылай, которая оказалась полностью заполнена людьми. Многие размахивали флагами страны и выкрикивали слова поддержки. Во время речи Эрдогана люди зажгли фаеры, но полиция их не остановила. В конце мероприятия президент спел вместе со своими сторонниками гимн Турции.
За безопасностью следили бойцы спецназа, допуск на митинг был строгим. Людей осматривали как на прилегающей территории, так и при входе на площадь.
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Ранее нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что выиграет президентские выборы уже в первом туре. Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган.
Twitter / RTErdogan