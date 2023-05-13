Зеленский заявил, что чувствует желание Запада установить мир на Украине

"Мир интересует очень <…> наших партнёров, я это вижу, чувствую", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони.

Почему эксперты заговорили о мирных переговорах по Украине, которые могут начаться осенью

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев якобы пытаются усадить за стол переговоров на условиях России. По его словам, таких предложений поступает много из разных стран. При этом Данилов подчеркнул, что украинские власти "готовы о чём-то говорить только на своих условиях".