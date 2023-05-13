Зеленский заявил, что чувствует желание Запада установить мир на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что чувствует, как страны Запада хотят скорейшего разрешения вооружённого конфликта на территории Незалежной.
"Мир интересует очень <…> наших партнёров, я это вижу, чувствую", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев якобы пытаются усадить за стол переговоров на условиях России. По его словам, таких предложений поступает много из разных стран. При этом Данилов подчеркнул, что украинские власти "готовы о чём-то говорить только на своих условиях".
Сайт президента Украины