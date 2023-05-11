В Киеве пожаловались, что их подталкивают к переговорам на условиях Москвы
Секретарь СНБО Данилов: Киев пытаются усадить за стол переговоров на условиях РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев якобы пытаются усадить за стол переговоров на условиях России.
"Сейчас идёт нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу", — сказал Данилов в эфире телеканала "Рада", добавив, что поступает много предложений из разных стран.
Также секретарь СНБО утверждает, что украинские власти "готовы о чём-то говорить только на своих условиях".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог по Украине необходимо вести не с Владимиром Зеленским, занимающим должность президента страны, а с его хозяевами. Россия к переговорам с Западом готова, отметил министр. В свою очередь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что диалог по Украине начнётся в конце года благодаря Китаю.
ТАСС / AP