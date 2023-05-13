"Фундамент телевидения": Познер высоко оценил заслуги ушедшего из жизни Сагалаева

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев был фундаментом советского и российского телевидения. Об этом заявил его коллега известный журналист Владимир Познер.

"Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Познера, благодаря Эдуарду Михайловичу телезрители смогли увидеть много важных передач, включая "Взгляд" и "Двенадцатый этаж". Сагалаев сыграл роль не только в появлении, но и в отстаивании программ, которые не всегда находили поддержку у властей.