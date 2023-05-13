"Фундамент телевидения": Познер высоко оценил заслуги ушедшего из жизни Сагалаева
Познер назвал Сагалаева фундаментом советского и российского телевидения
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев был фундаментом советского и российского телевидения. Об этом заявил его коллега известный журналист Владимир Познер.
"Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
По словам Познера, благодаря Эдуарду Михайловичу телезрители смогли увидеть много важных передач, включая "Взгляд" и "Двенадцатый этаж". Сагалаев сыграл роль не только в появлении, но и в отстаивании программ, которые не всегда находили поддержку у властей.
Напомним, 13 мая в возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В разные годы он руководил молодёжной редакцией ЦТ, "Останкино", ВГТРК и "ТВ-6". Именно Сагалаев создал информационно-аналитическую программу "Семь дней", а также под его руководством был запущен легендарный "Взгляд".
ТАСС / Щербак Александр