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13 мая, 15:59

"Фундамент телевидения": Познер высоко оценил заслуги ушедшего из жизни Сагалаева

Познер назвал Сагалаева фундаментом советского и российского телевидения

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев был фундаментом советского и российского телевидения. Об этом заявил его коллега известный журналист Владимир Познер.

"Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Познера, благодаря Эдуарду Михайловичу телезрители смогли увидеть много важных передач, включая "Взгляд" и "Двенадцатый этаж". Сагалаев сыграл роль не только в появлении, но и в отстаивании программ, которые не всегда находили поддержку у властей.

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Напомним, 13 мая в возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В разные годы он руководил молодёжной редакцией ЦТ, "Останкино", ВГТРК и "ТВ-6". Именно Сагалаев создал информационно-аналитическую программу "Семь дней", а также под его руководством был запущен легендарный "Взгляд".

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ТАСС / Щербак Александр

Наталья Исакова
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