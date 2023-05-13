Секретный китайский космоплан заметили за странными действиями на орбите

Китайский космоплан CSSHQ, вернувшийся недавно из девятимесячного полета, провёл на орбите эксперименты по сближению с другими космическими аппаратами. Минимум дважды секретный корабль совершал манёвры с объектом, который он же и отправил в свободный полет, пишет портал SpaceNews.

О действиях CSSHQ на орбите рассказала американская компания LeoLabs, которая занимается отслеживанием объектов в околоземном пространстве. По её данным, секретный китайский космоплан изменял параметры своей орбиты в широких пределах и сближался с объектом, который отделился от CSSHQ 31 октября 2022 года, его называют "Объект J".

Предположительно, это микроспутник, способный к самостоятельным маневрам. С ноября 2022 года по апрель 2023 года челнок CSSHQ несколько раз сближался с "Объектом J".

Данные LeoLabs – это массив измерений в радиодиапазоне со станций наблюдения, расположенных по всему миру. В результате наблюдений, моделирования и перекрестных корректировок точность может быть значительно увеличена.

Непонятно, вступали ли CSSHQ и "Объект J" в контакт. Они могли быть на расстоянии до десятков метров друг от друга. Есть предположение, что это был тест способностей CSSHQ вплотную сближаться с объектами на орбитах с близкими характеристиками.