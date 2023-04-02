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2 апреля, 13:56

В Китае частная компания впервые запустила в космос ракету-носитель на жидком топливе

Китайская компания Space Pioneer провела успешный запуск ракеты-носителя "Тяньлун-2" на жидком топливе. Как сообщает газета Science and Technology Daily, это стало первым пуском ракеты такого типа на территории КНР.

Запуск ракеты-носителя "Тяньлун-2" на жидком топливе. Видео © Twitter / China4Tech

Как уточняется, запуск состоялся на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Ракета успешно вывела на орбиту спутник "Ай тайкун кэсюэ". Напомним, носитель "Тяньлун-2", работающий на керолоксовых двигателях открытого цикла, способен выводить две тысячи килограммов на низкую околоземную орбиту или полторы тысячи килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

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Ранее Лайф сообщал, что запуск новой японской ракеты H3 завершился неудачей. Она должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3, однако после запуска специалисты агентства поняли, что успешного выполнения миссии добиться не удастся.


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Twitter / wulei2020

Наталья Исакова
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