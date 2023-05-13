Рекламу предложили проверять на нравственность

В Минюсте РФ планируют создать экспертизу для проверки рекламы на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Такое заявление сделал глава ведомства Константин Чуйченко. Он отметил, что соответствующий институт уже создан — через него и нужно "проводить" рекламу. Чуйченко также напомнил, что по итогам обсуждения на прошлогоднем Петербургском международном юридическом форуме был разработан отдельный вид экспертизы — политологический.

"А сейчас, я считаю, мы должны создать новый вид экспертизы и название её — я, может быть, сейчас не найду удачную формулировку — "этикологическая", когда мы будем различные вещи проводить сквозь призму этого исследования, требующего специальных познаний, и приходить к выводу, соответствует ли тот или иной продукт нашим духовно-нравственным ценностям", — отметил он в ходе сессии в рамках 11-го ПМЮФ 13 мая.