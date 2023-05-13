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13 мая, 17:21

На Украине заочно приговорили экс-командующего Черноморским флотом России Витко

<p>Александр Витко. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Mil.ru</p>

Александр Витко. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

В Киеве суд заочно приговорил бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам лишения свободы, сообщает украинское издание "Страна". Кроме того, экс-командующему назначили штраф в размере одного триллиона 80 миллиардов гривен.

Отметим, что в 2014 году Военная прокуратура Украины направила в суд обвинительное заключение в отношении Витко по нескольким уголовным статьям, среди которых фигурировали и госизмена, и нарушение территориальной целостности Незалежной. В свою очередь СК РФ признал экс-командующего потерпевшим по делу об уголовном преследовании на Украине.

Витко командовал Черноморским флотом РФ с апреля 2013 года по май 2018-го. Во время крымских событий он участвовал в переговорах с командованием украинского флота и принимал активное участие в обеспечении воссоединения полуострова с Россией.

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Ранее Лайф писал, что на Украине суд заочно приговорил Дениса Майданова и ещё 19 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы. Основой для вынесения таких вердиктов послужило то, что парламентарии в феврале 2022 года поддержали обращение к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о поддержке в вопросе признания независимости ДНР и ЛНР.

Наталья Исакова
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