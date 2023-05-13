На Украине заочно приговорили экс-командующего Черноморским флотом России Витко
Александр Витко. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
В Киеве суд заочно приговорил бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам лишения свободы, сообщает украинское издание "Страна". Кроме того, экс-командующему назначили штраф в размере одного триллиона 80 миллиардов гривен.
Отметим, что в 2014 году Военная прокуратура Украины направила в суд обвинительное заключение в отношении Витко по нескольким уголовным статьям, среди которых фигурировали и госизмена, и нарушение территориальной целостности Незалежной. В свою очередь СК РФ признал экс-командующего потерпевшим по делу об уголовном преследовании на Украине.
Витко командовал Черноморским флотом РФ с апреля 2013 года по май 2018-го. Во время крымских событий он участвовал в переговорах с командованием украинского флота и принимал активное участие в обеспечении воссоединения полуострова с Россией.
Ранее Лайф писал, что на Украине суд заочно приговорил Дениса Майданова и ещё 19 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы. Основой для вынесения таких вердиктов послужило то, что парламентарии в феврале 2022 года поддержали обращение к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой о поддержке в вопросе признания независимости ДНР и ЛНР.