В Киеве суд заочно приговорил бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам лишения свободы, сообщает украинское издание "Страна". Кроме того, экс-командующему назначили штраф в размере одного триллиона 80 миллиардов гривен.

Отметим, что в 2014 году Военная прокуратура Украины направила в суд обвинительное заключение в отношении Витко по нескольким уголовным статьям, среди которых фигурировали и госизмена, и нарушение территориальной целостности Незалежной. В свою очередь СК РФ признал экс-командующего потерпевшим по делу об уголовном преследовании на Украине.

Витко командовал Черноморским флотом РФ с апреля 2013 года по май 2018-го. Во время крымских событий он участвовал в переговорах с командованием украинского флота и принимал активное участие в обеспечении воссоединения полуострова с Россией.