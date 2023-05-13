Детская больница в Петербурге не принимает пациентов из-за карантина по кори

Детская больница имени Раухфуса, расположенная на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила о приостановке госпитализации в стационар. В данный момент в медицинском учреждении действует карантин по кори.

"Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 78-00-09/72-0002-2023 от 13.05.2023, госпитализация в стационар по адресу Лиговский проспект, д. 8 приостановлена до особого распоряжения", — сказано в сообщении.

Плановая госпитализация приостановлена вне зависимости от наличия прививок, сообщают в медучреждении, ссылаясь на распоряжение Роспотребнадзора. Уточнено, что в дневной стационар на Суворовском проспекте можно попасть в плановом режиме.