Детская больница в Петербурге не принимает пациентов из-за карантина по кори
Детская больница имени Раухфуса, расположенная на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила о приостановке госпитализации в стационар. В данный момент в медицинском учреждении действует карантин по кори.
"Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 78-00-09/72-0002-2023 от 13.05.2023, госпитализация в стационар по адресу Лиговский проспект, д. 8 приостановлена до особого распоряжения", — сказано в сообщении.
Плановая госпитализация приостановлена вне зависимости от наличия прививок, сообщают в медучреждении, ссылаясь на распоряжение Роспотребнадзора. Уточнено, что в дневной стационар на Суворовском проспекте можно попасть в плановом режиме.
Ранее Лайф писал про рост заболеваемости корью в России в 2023 году. За первые месяцы в стране уже зафиксировали более тысячи случаев. При этом в 2022 году было всего 34 случая — все завозные.
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