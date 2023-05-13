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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 18:55
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Командир спецназа "Ахмат" отреагировал на слова об активизации ВСУ по всему фронту

Алаудинов: ВСУ активизировались только на некоторых участках

Украинские войска активизировалась не по всей линии боевого соприкосновения, а лишь на некоторых участках, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявлял об обратном, о том, что якобы противник ощутимо оживился по всему фронту.

"Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определённых участках", — приводит ТАСС слова командира спецназа "Ахмат".

Алаудинов утверждает, что обстановка в зоне СВО не претерпела каких-либо значительных изменений. Он также указал, что "на нашем участке" всё под контролем. Напомним, зона ответственности "Ахмата" — от Соледара в ДНР до Кременной в ЛНР.

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Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ.

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Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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