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13 мая, 20:12

Владельцы сочинских ПВЗ Wildberries раскрыли схему воровства товаров перевозчиками

Владелец ПВЗ Wildberries в Сочи Борзиков рассказал о преступной схеме сотрудников

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries в Сочи бьют тревогу: они раскрыли схему воровства товаров перевозчиками и обратились к администрации платформы. Однако ответа они так и не дождались, чего нельзя сказать о миллионных штрафах, сообщает SHOT.

Владелец одного из пунктов выдачи заказов Wildberries в Сочи Михаил Борзиков рассказал о преступной схеме сотрудников ПВЗ. Видео © SHOT

По словам владельца одного из сочинских ПВЗ Михаила Борзикова, преступная схема, которую удалось вскрыть ему и коллегам, выглядела так: с левых аккаунтов заказывались дорогие позиции товаров (бытовая техника, ювелирные изделия, электросамокаты и так далее). После этого в пункт приезжали подставные клиенты и отказывались от заказа. Затем водители забирали возвраты, называя коды, которые по телефону получали от логистов. Уже по дороге либо на складе этикетки переклеивались, а коробки втайне похищались.

"Там идёт целая цепь воровства. Круг лиц, и он очень немалый", — подтвердил Борзиков.

Как заметил Борзиков, злоумышленники таким образом нанесли ущерб нескольким сочинским ПВЗ, а сам он из-за этого потерял почти миллион рублей. Этой суммы теперь ему недостаёт на оплату аренды и начисление зарплаты сотрудникам. В такой ситуации ему ничего не остаётся, кроме как закрыть пункты выдачи заказов маркетплейса.

Wildberries вернёт продавцам списанные ранее за незаконную рекламу деньги

Wildberries вернёт продавцам списанные ранее за незаконную рекламу деньги

Ранее в Москве работник пункта выдачи Wildberries подменил 11 дорогих телефонов от компании Apple на муляжи. В результате мужчина нанёс ущерб компании в размере полутора миллионов рублей.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
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