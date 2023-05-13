Владельцы сочинских ПВЗ Wildberries раскрыли схему воровства товаров перевозчиками

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries в Сочи бьют тревогу: они раскрыли схему воровства товаров перевозчиками и обратились к администрации платформы. Однако ответа они так и не дождались, чего нельзя сказать о миллионных штрафах, сообщает SHOT.

Владелец одного из пунктов выдачи заказов Wildberries в Сочи Михаил Борзиков рассказал о преступной схеме сотрудников ПВЗ. Видео © SHOT

По словам владельца одного из сочинских ПВЗ Михаила Борзикова, преступная схема, которую удалось вскрыть ему и коллегам, выглядела так: с левых аккаунтов заказывались дорогие позиции товаров (бытовая техника, ювелирные изделия, электросамокаты и так далее). После этого в пункт приезжали подставные клиенты и отказывались от заказа. Затем водители забирали возвраты, называя коды, которые по телефону получали от логистов. Уже по дороге либо на складе этикетки переклеивались, а коробки втайне похищались.

"Там идёт целая цепь воровства. Круг лиц, и он очень немалый", — подтвердил Борзиков.

Как заметил Борзиков, злоумышленники таким образом нанесли ущерб нескольким сочинским ПВЗ, а сам он из-за этого потерял почти миллион рублей. Этой суммы теперь ему недостаёт на оплату аренды и начисление зарплаты сотрудникам. В такой ситуации ему ничего не остаётся, кроме как закрыть пункты выдачи заказов маркетплейса.