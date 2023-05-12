Wildberries вернёт продавцам списанные ранее за незаконную рекламу деньги
Маркетплейс Wildberries принял решение вернуть деньги поставщикам, у которых списал два миллиарда рублей за незаконную рекламу. Все начисления будут аннулированы, сообщил представитель Wildberries собравшимся в офисе компании в Москве, пишет SHOT.
WB приняла решение вернуть списанные ранее деньги продавцам. Видео / SHOT
Решение маркетплейс объяснил тем, что "большинство продавцов были введены в заблуждение третьими лицами", а "мошенническая схема работала давно". С каждым из поставщиков компания WB намерена пообщаться отдельно, чтобы сделать окончательные выводы.
Эту новость продавцы, весь день штурмовавшие офис компании в БЦ "Демидов", встретили аплодисментами. Они как один отрицают, что использовали некие серые схемы продвижения товаров, не согласны со штрафами и не понимают, как такое вообще могло произойти.
Напомним, 11 мая в офис Wildberries пришли продавцы, чтобы разобраться в незаконном списании средств за бесплатную рекламу. В целом у 40 поставщиков со счетов ушло два миллиарда рублей. Айтишник маркетплейса сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись "ягодкам" в девятизначную сумму. Он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и бесплатно рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения".
T.me / SHOT