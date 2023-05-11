Миллиардерше – хозяйке Wildberries позвонили с места "штурма" после приезда автозака
Потерявшие миллионы продавцы Wildberries пытаются дозвониться Татьяне Бакальчук
Оставшиеся без крупных сумм продавцы Wildberries продолжают "штурмовать" офис маркетплейса и требовать назад свои деньги. На опубликованных SHOT кадрах видно, что у бизнес-центра "Демидов" в Москве появился полицейский автозак, а внутри здания — разъярённая толпа.
"Верните наши деньги!" — скандируют продавцы.
Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Видео SHOT
Тем временем, как заявили телеграм-каналу в самих "ягодках", там не собираются возвращать списанные суммы. Якобы те "применяли мошеннические схемы", и теперь им придётся "ответить на вопросы следственных органов".
Не дождавшись внимания со стороны руководства, пострадавшие решили сами позвонить владелице маркетплейса Татьяне Бакальчук, однако та не взяла трубку. Ситуация, по их словам, критическая.
"Мы делаем всё возможное, чтобы нас просто пригласили в переговорную. Чтобы мы сели за стол переговоров. Чтобы мы разобрали несколько кейсов. Чтобы сейчас начались разблокировки списанных денег. Соответственно, этого не происходит, к сожалению", — заявила продавец.
Напомним, сегодня, 11 мая, в офис Wildberries пришли продавцы, с чьих счетов сняли круглые суммы. Также выяснилось, что маркетплейс потерял более полумиллиарда рублей из-за собственного программиста, создавшего телеграм-бот по обходу правил сервиса и получению бесплатной рекламы. Продавцы Wildberries утверждают, что маркетплейс списал с их счетов уже два миллиарда рублей.