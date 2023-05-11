Миллиардерше – хозяйке Wildberries позвонили с места "штурма" после приезда автозака

Оставшиеся без крупных сумм продавцы Wildberries продолжают "штурмовать" офис маркетплейса и требовать назад свои деньги. На опубликованных SHOT кадрах видно, что у бизнес-центра "Демидов" в Москве появился полицейский автозак, а внутри здания — разъярённая толпа.

"Верните наши деньги!" — скандируют продавцы.

Штурм офиса Wildberries в Москве 11 мая. Видео SHOT

Тем временем, как заявили телеграм-каналу в самих "ягодках", там не собираются возвращать списанные суммы. Якобы те "применяли мошеннические схемы", и теперь им придётся "ответить на вопросы следственных органов".

Не дождавшись внимания со стороны руководства, пострадавшие решили сами позвонить владелице маркетплейса Татьяне Бакальчук, однако та не взяла трубку. Ситуация, по их словам, критическая.