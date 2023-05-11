Wildberries обвинили в незаконном списании более 2 млрд рублей со счетов поставщиков
Продавцы Wildberries оценили списание денег за рекламу в 2 млрд рублей
Два миллиарда рублей в ночь на 11 мая списал маркетплейс Wildberries за рекламу у 40 продавцов, которые пришли разбираться с проблемой в офис компании в БЦ "Демидов". Об этом сообщает SHOT.
Продавцы Wildberries рассказали о списаниях крупных сумм за рекламу. Видео SHOT
Недовольные продавцы уже больше двух часов ждут представителей Wildberries, чтобы им объяснили списание огромных сумм из рабочего кабинета. В беседе с телеграм-каналом предприниматели заверили, что соблюдают все правила публикации рекламы. Сейчас у многих заблокирован личный кабинет, а служба поддержки не отвечает.
"Сегодня ночью было огромное списание, непропорционально нашему заработку. Допустим, в моём кабинете минус 180 миллионов рублей, хотя за год я напродавал на пять миллионов. И так у всех... Мы здесь собрались, чтобы потребовать наши деньги или хотя бы объяснения, почему нас заблокировали, почему мы не можем оплатить кредиты, зарплаты, почему люди увольняются, почему рвутся логистические цепочки... Мы хотим хотя бы уважительного ответа", — сказал один из протестующих продавцов.
По данным SHOT, оплата во многих ПВЗ до сих пор заблокирована.
Напомним, ранее сообщалось о списанных 600 млн рублей. Как стало известно сегодня утром, Wildberries обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. Айтишник маркетплейса сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись "ягодкам" в девятизначную сумму. Он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и бесплатно рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения".