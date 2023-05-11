Wildberries обвинили в незаконном списании более 2 млрд рублей со счетов поставщиков

Два миллиарда рублей в ночь на 11 мая списал маркетплейс Wildberries за рекламу у 40 продавцов, которые пришли разбираться с проблемой в офис компании в БЦ "Демидов". Об этом сообщает SHOT .

Недовольные продавцы уже больше двух часов ждут представителей Wildberries, чтобы им объяснили списание огромных сумм из рабочего кабинета. В беседе с телеграм-каналом предприниматели заверили, что соблюдают все правила публикации рекламы. Сейчас у многих заблокирован личный кабинет, а служба поддержки не отвечает.

"Сегодня ночью было огромное списание, непропорционально нашему заработку. Допустим, в моём кабинете минус 180 миллионов рублей, хотя за год я напродавал на пять миллионов. И так у всех... Мы здесь собрались, чтобы потребовать наши деньги или хотя бы объяснения, почему нас заблокировали, почему мы не можем оплатить кредиты, зарплаты, почему люди увольняются, почему рвутся логистические цепочки... Мы хотим хотя бы уважительного ответа", — сказал один из протестующих продавцов.