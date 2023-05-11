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11 мая, 14:00

Некоторые пункты Wildberries пожаловались на сбои в оплате заказов

Ряд пунктов выдачи Wildberries пожаловались на сбои в оплате заказов: как пишет SHOT, покупатели не смогли оплатить товары ни картами, ни наличкой. Не исключено, что это связано с сегодняшним скандалом.

Пункты Wildberries пожаловались на сбои в оплате заказов. Видео © LIFE

Тем временем в маркетплейсе уверяют, что никаких технических неполадок нет.

"Оплаты проходят, проблем нет", заявили РИА "Новости" в пресс-службе маркетплейса.

Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип

Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип

Тем временем продавцы штурмуют офис Wildberries после того, как маркетплейс начал списывать с них потерянные при махинациях с рекламой деньги. Поводом для новых волнений стало то, что маркетплейс обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. Айтишник компании сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись "ягодкам" более чем в 600 миллионов рублей. Он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и бесплатно рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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