Некоторые пункты Wildberries пожаловались на сбои в оплате заказов
Ряд пунктов выдачи Wildberries пожаловались на сбои в оплате заказов: как пишет SHOT, покупатели не смогли оплатить товары ни картами, ни наличкой. Не исключено, что это связано с сегодняшним скандалом.
Пункты Wildberries пожаловались на сбои в оплате заказов. Видео © LIFE
Тем временем в маркетплейсе уверяют, что никаких технических неполадок нет.
"Оплаты проходят, проблем нет", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе маркетплейса.
Тем временем продавцы штурмуют офис Wildberries после того, как маркетплейс начал списывать с них потерянные при махинациях с рекламой деньги. Поводом для новых волнений стало то, что маркетплейс обокрали больше чем на полмиллиарда рублей. Айтишник компании сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись "ягодкам" более чем в 600 миллионов рублей. Он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и бесплатно рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения".
ТАСС / Сергей Фадеичев