В Подмосковье появятся круглогодичные цветы редких сортов на срез

В Московской области решили построить тепличный комплекс для круглогодичного выращивания цветов на срез. Маттиола, львиный зев и тюльпаны редких сортов появятся в Раменском городском округе. Проект при содействии Корпорации развития планируют запустить уже летом этого года.

"Общий объём инвестиций в реализацию инвестпроекта составит более 20 миллионов рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 30 рабочих мест. Строительство теплицы будет завершено в третьем квартале текущего года, а первые цветы инвестор планирует вырастить к 8 Марта 2024 года", — цитируют "Вести Подмосковья" заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

С ноября по март будут выращивать тюльпаны, с августа по декабрь — маттиолу и львиный зев. Комплекс будет автоматизирован полностью, что создаст независимые от погоды условия. Руководитель тепличного комплекса Юлия Меньшова рассказала, что выбрали именно эти сорта, так как в Подмосковье уже есть производители роз и хризантем. А новые сорта обычно везут из Голландии и Африки.

"Можно сказать, мы займёмся цветочным импортозамещением. Посадочный материал мы также решили не заказывать в других странах, попробуем вырастить наши цветы из семян. Мы же не хуже голландцев: они выращивают, и мы сможем", — прокомментировала Меньшова.

Оборудование, как заметили специалисты, также полностью разработано и создано в России по индивидуальному заказу компании. Производственные мощности позволят выращивать более двух миллионов цветов в год. К 8 Марта планируется вырастить около 350 тысяч тюльпанов. Ожидается, что в течение нескольких лет площадь комплекса будет увеличена с двух до пяти гектаров.