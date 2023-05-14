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13 мая, 21:56

Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов

МЧС: Площадь пожара на заводе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Как сообщили в региональном главке МЧС, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара на заводе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Обложка © t.me / МЧС России

"В Тольятти продолжается тушение пожара, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров", — сообщили в региональном главке МЧС.

Также указано, что привлекаемая к тушению пожара группировка увеличена до 314 человек и почти 70 единиц техники.

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Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. Причина возгорания пока не известна. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
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