Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов

Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Как сообщили в региональном главке МЧС, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара на заводе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Обложка © t.me / МЧС России

"В Тольятти продолжается тушение пожара, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров", — сообщили в региональном главке МЧС.

Также указано, что привлекаемая к тушению пожара группировка увеличена до 314 человек и почти 70 единиц техники.