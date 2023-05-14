Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов
МЧС: Площадь пожара на заводе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Как сообщили в региональном главке МЧС, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров.
Площадь пожара на заводе в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Обложка © t.me / МЧС России
"В Тольятти продолжается тушение пожара, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров", — сообщили в региональном главке МЧС.
Также указано, что привлекаемая к тушению пожара группировка увеличена до 314 человек и почти 70 единиц техники.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. Причина возгорания пока не известна. По предварительным данным, никто не пострадал.
t.me / МЧС России