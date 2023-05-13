Завод по производству дверей Ferroni горит в Тольятти

В Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По последним данным, площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров.

В Тольятти на площади 1000 квадратов горит завод по производству дверей Ferroni. Видео © t.me / SHOT

Причина пожара пока не известна. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что сотрудники в спешке бегут из горящего здания. Спустя некоторое время практически всю территорию завода охватило пламя. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.