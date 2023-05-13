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13 мая, 19:44

Завод по производству дверей Ferroni горит в Тольятти

В Тольятти на площади 6 тысяч кв. м горит завод по производству дверей Ferroni

В Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По последним данным, площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров.

В Тольятти на площади 1000 квадратов горит завод по производству дверей Ferroni. Видео © t.me / SHOT

Причина пожара пока не известна. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что сотрудники в спешке бегут из горящего здания. Спустя некоторое время практически всю территорию завода охватило пламя. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что утром 12 мая в Подмосковье на складе загорелись шины. Площадь возгорания изначально составляла около 30 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась до 2,5 тысячи квадратов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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