Завод по производству дверей Ferroni горит в Тольятти
В Тольятти на площади 6 тысяч кв. м горит завод по производству дверей Ferroni
В Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По последним данным, площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров.
В Тольятти на площади 1000 квадратов горит завод по производству дверей Ferroni. Видео © t.me / SHOT
Причина пожара пока не известна. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что сотрудники в спешке бегут из горящего здания. Спустя некоторое время практически всю территорию завода охватило пламя. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что утром 12 мая в Подмосковье на складе загорелись шины. Площадь возгорания изначально составляла около 30 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась до 2,5 тысячи квадратов.
t.me / SHOT