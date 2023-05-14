Болельщики возмутились появлением Месси на футбольном поле и освистали его

Болельщики "Пари Сен-Жермен" жёстко отреагировали на появление аргентинского форварда Лионеля Месси на футбольном поле на стадионе "Парк де Пренс" перед матчем чемпионата Франции с "Аяччо". Об этом сообщает RMC Sport.

Фанаты начали свистеть, как только услышали фамилию футболиста. А вот Килиана Мбаппе наоборот, поприветствовали аплодисментами. Причина такого поведения фанатов не уточняется.