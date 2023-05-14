Болельщики возмутились появлением Месси на футбольном поле и освистали его
Болельщики "Пари Сен-Жермен" освистали Месси перед матчем с "Аяччо"
Болельщики "Пари Сен-Жермен" жёстко отреагировали на появление аргентинского форварда Лионеля Месси на футбольном поле на стадионе "Парк де Пренс" перед матчем чемпионата Франции с "Аяччо". Об этом сообщает RMC Sport.
Фанаты начали свистеть, как только услышали фамилию футболиста. А вот Килиана Мбаппе наоборот, поприветствовали аплодисментами. Причина такого поведения фанатов не уточняется.
Ранее Месси отстранили от матчей на две недели. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" назвал причиной такого решения самовольный отъезд футболиста в Саудовскую Аравию.
ТАСС / Panoramic