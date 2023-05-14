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Регион
Опубликовано 14 мая 2023, 00:24

Болельщики возмутились появлением Месси на футбольном поле и освистали его

Болельщики "Пари Сен-Жермен" освистали Месси перед матчем с "Аяччо"

Болельщики "Пари Сен-Жермен" жёстко отреагировали на появление аргентинского форварда Лионеля Месси на футбольном поле на стадионе "Парк де Пренс" перед матчем чемпионата Франции с "Аяччо". Об этом сообщает RMC Sport.

Фанаты начали свистеть, как только услышали фамилию футболиста. А вот Килиана Мбаппе наоборот, поприветствовали аплодисментами. Причина такого поведения фанатов не уточняется.

Месси извинился перед ПСЖ за отъезд в Саудовскую Аравию в разгар сезона
Месси извинился перед ПСЖ за отъезд в Саудовскую Аравию в разгар сезона

Ранее Месси отстранили от матчей на две недели. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" назвал причиной такого решения самовольный отъезд футболиста в Саудовскую Аравию.

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ТАСС / Panoramic

Анатолий Симоненко
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